Ladies Jazz Festival. Cisza i ogień Tanity Tikaram oraz wiele innych znakomitości. Kto jeszcze wystąpi? Data festiwalu

Ladies Jazz Festival: kto wystąpi? Kiedy się odbędzie?

Maciej Farski, współorganizator Ladies Jazz Festival w Gdyni porównał kompozycje Tanity Tikaram do "smolistych jak kawa i słodkich jak idealna pianka do cappuccino". Na przełomie lat 80-90 XX w. nie było chyba w Polsce nikogo, kto nie znałby „Modern twist in my sobriety”. Tikaram w 2019 r., gdy wydała swoją nową płytę, podkreślała: "Największym objawieniem dla mnie jest tworzenie zjednoczonych dźwięków. Bezsprzecznie. Nie jestem bardzo dramatyczną osobą, ale jest we mnie ogień. Cisza i ogień."