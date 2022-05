Eurowizja 2022. Kim jest Krystian Ochman? Ile ma lat? Te gwiazdy także reprezentowały Polskę podczas konkursu Eurowizji

Polska w konkursie Eurowizji. Kiedy dołączyła po raz pierwszy?

Chociaż Konkurs Piosenki Eurowizji jest organizowany od 1956 roku, Polacy po raz pierwszy mogli śledzić poczynania swoich reprezentantów w 1994 roku. Wówczas nas kraj reprezentowała Edyta Górniak , która wykonała piosenkę "To nie ja". Tak doskonale zaśpiewała wspomniany utwór, że zajęła drugie miejsce . Do tej pory żadnemu artyście nie udało się pobić tego wyniku.

Mimo iż Polacy od 28 lat mają szansę rywalizować z europejskimi muzykami, w kilku konkursach nie wzięli udziału. Z powodu słabych wyników osiągniętych poprzez reprezentantów, TVP, która odpowiada za transmisję i przygotowania do konkursu, nie została dopuszczona do udziału w 2000 i 2002. Z kolei w 2011 roku, Polska wycofała się z uczestnictwa, tłumacząc decyzję przygotowaniami do dwóch imprez sportowych rozgrywanych w 2012: Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i Letnich Igrzysk Olimpijskich. Dopiero od 2014 roku reprezentant Polski ponownie bierze udział w konkursie.