Kumkwat - co to za owoc? Czy warto go jeść? Właściwości kumkwatu

Co to jest kumkwat?

Kumkwat to mały owoc cytrusowy o wielkości od 2 do 4 centymetrów, charakteryzujący się jadalną skórką i kwaśno-słodkim miąższem. Jego skórka jest cienka, pomarańczowo-żółta i zawiera olejki eteryczne, które nadają mu intensywny aromat cytrusowy. Kumkwaty są bogate w witaminę C, błonnik i antyoksydanty, co sprawia, że są nie tylko smaczne, ale także korzystne dla zdrowia. Mogą być spożywane surowe, dodawane do sałatek, przygotowywane jako konfitury, a także wykorzystywane w przyprawach i napojach.