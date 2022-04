Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Szlak wodny Pisz – Węgorzewo. Droga wodna została otwarta dla żeglugi

Szlak wodny Pisz - Węgorzewo otwarty!

– Inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich są niezbędne ze względu na zły stan techniczny brzegów kanałów oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Przebudowa kanałów przyczyni się do poprawy drożności szlaku wodnego, a co za tym idzie do wzrostu bezpieczeństwa, a także zwiększenia potencjału turystycznego regionu i zachowania jego walorów środowiskowych – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.