Kpt. Maciej Sodkiewicz: Na wodach Arktyki człowiek uczy się cierpliwości i szacunku do żywiołu ROZMOWA

Dlaczego zimne części świata pana inspirują? Dlaczego w takie rejony pana ciągnie?

Powiem w sposób nieoczywisty. To się tak naprawdę wywodzi z Hiszpanii, bo kiedyś byłem zawodowym skipperem, który pływał na jachtach laminatowych. I jak zobaczyłem mariny na południu kraju, w okolicach Walencji, to się złapałem za głowę. Pomyślałem sobie, że to jest tak komercyjne, że nikt tam nie patrzy, jakim jesteś człowiekiem, tylko jak gruby masz portfel. Wtedy jeszcze nie było kart kredytowych. Jeśli więc poruszasz się wśród tysiąca jachtów, to niczym nie różnisz się od turysty z jakiegoś promu. Zaczęliśmy pływać na wody zimne. Może nawet nie tylko na zimne, co na mało uczęszczane, gdzie nie ma ludzi i jachtów.

I tak wylądowaliście na północnych krańcach Kanady?

Zatoka Hudsona była tego kwintesencją, bo jak się dowiedzieliśmy od władz portu w Churchill, czyli jedynego portu na tej zatoce, byliśmy szóstym jachtem. A powiedział to kapitan portu, który pracuje tam ponad 40 lat. Wiemy, że w basenie Foxe’a były dwa lub trzy, z czego dwa nie dopłynęły do Churchill. Jak to zsumujemy, to okazuje się, że na zatoce Hudsona pływało przez 40 lat mniej, niż 10 jednostek.