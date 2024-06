Kierowcy i drogowcy o przebudowie DK 22. Trudno buduje się drogę „pod ruchem”, ale trudno też jeździ się na „budowie”

Trwa inwestycja na DK 22 od Królewa do granicy województwa

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 między Malborkiem a granicą województwa pomorskiego rozpoczęła się w październiku 2022 roku (podpisanie umowy i przekazanie placu budowy) i potrwa jeszcze co najmniej pół roku. Chociaż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostatnio przekazała nam, że inwestycja może być sfinalizowana do końca br., a prace wykończeniowe wiosną przyszłego roku. Dużo zależy m.in. od warunków atmosferycznych. Pewne jest jedno: że drogowcy i kierowcy jeszcze muszą jakoś funkcjonować obok siebie.

- Stojąc na czerwonym świetle, po zapaleniu się zielonego ruszyłem, wszystkie auta za mną. Nagle spadłem na niższy poziom drogi, co zmusiło mnie do nagłego hamowania. Przede mną ukazał się duży dół. Udało mi się cofnąć dzięki temu, że jechałem wysokim samochodem; zwykły pojazd mógłby tam zawisnąć. Chciałbym podkreślić brak jakichkolwiek oznaczeń informujących o przebiegu drogi. Ludzie jeżdżą tą drogą codziennie i są wyrozumiali , ale powtarzające się błędy w organizacji ruchu mogą prowadzić do poważnych wypadków – twierdzi mieszkaniec Starego Pola.

"Chwilowe braki w oznakowaniu" na DK 22 w gminie Stare Pole

Wykonawca przypomina, że to nadal jest plac budowy

- Do tej pory w miejscach, gdzie odbywa się ruch wahadłowy, mogą być różnice w wysokości fragmentów drogi, ale są one oznaczane odpowiednimi znakami drogowymi, a także jest tam ograniczana prędkość. Na odcinkach z nową nawierzchnią nie jest jeszcze wdrożona nowa organizacja ruchu, jest tam podwójna ciągła linia, gdyż nadal jest to plac budowy, na którym prowadzone są m.in. prace na poboczu - wyjaśnia Magdalena Skorupka-Kaczmarek, przedstawicielka spółki NDI do kontaktu z mediami.