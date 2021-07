Karol Nawrocki: Bez historii trudno zrozumieć Polaków. Rozmowa z nowo wybranym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej

W czasie wystąpień kandydatów na szefa IPN, powiedział Pan, że jest zwolennikiem uaktywnienia IPN na polu dyplomacji historycznej. Co to dokładnie znaczy?

Instytut Pamięci Narodowej jest z całą pewnością jedną z najważniejszych polskich instytucji naukowych, archiwalnych, poszukiwawczych i edukacyjnych, badających historię XX wieku. Ma wszelkie predyspozycje do tego, aby prowadzić historyczny dialog, także w środowisku międzynarodowym. Aby robić to skutecznie, nie może być jedynie responsywnym – reagować na nieprawdziwe słowa odnoszące się do polskiego doświadczenia XX wieku.

Polska polityka pamięci wymaga korelacji działań rządowych i instytucjonalnych, ale także stałego edukacyjnego dialogu w przestrzeni międzynarodowej.

Za przykład niech posłuży choćby wystawa „Milion Zza Oceanu”, przy której pracowałem wspólnie z pracownikami Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – dzięki spójnej opowieści o milionie amerykańskich żołnierzy z polskim pochodzeniem w czasie II wojny światowej udało nam się zainteresować nie tylko Polaków, ale także Amerykanów.