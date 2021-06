Karol Nawrocki został wiceprezesem IPN. Jednocześnie nadal będzie dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej

1 czerwca Kolegium IPN powołało na stanowisko wiceprezesa tej instytucji dr. Karola Nawrockiego, dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zadaniem Nawrockiego ma być realizacja międzynarodowego projektu "edukacyjno-memoratywnego Szlak Nadziei” opowiadającego o losach ponad 116 tysięcy Polaków – cywilów i żołnierzy armii gen. Andersa, którzy pełni nadziei na powrót do domu przemierzyli 3 kontynenty, zwyciężając Niemców pod Monte Cassino, Bolonią czy Ankoną". Pomysł ten Karol Nawrocki przedstawił 27 tego roku, w czasie wysłuchania przed Kolegium IPN, w czasie konkursu na prezesa tej instytucji.

Zaznaczmy, dr Karol Nawrocki został przez Kolegium IPN uznany za najlepszego kandydata do objęcia prezesury IPN, po kończącym kadencję dr. Jarosławie Szarku. W miniony piątek kandydaturę Nawrockiego przyjął Sejm. Za było trzech posłów Koalicji Polskiej/PSL, w tym Marek Sawicki, a Krzysztof Paszyk podkreślał z mównicy sejmowej, że "program Karola Nawrockiego zawiera wiele sensownych punktów". To ostrożne wsparcie części opozycji mogło sugerować, że kandydatura dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku może mieć szanse w Senacie, w którym większość mają ugrupowania przeciwne rządowi (a to Sejm za zgodą Senatu powołuje prezesa IPN). Warunkiem byłaby zgoda Zjednoczonej Prawicy na opozycyjnego RPO.