Karol Nawrocki prezesem IPN. Politycy PiS: to świetny historyk i menedżer. Opozycja uważa, że "ideologizuje działania historyczne" Agnieszka Kamińska

Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został dr Karol Nawrocki. W związku z tym, nie będzie on już dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przedstawiciele PiS postrzegają nowego szefa IPN jako świetnego historyka i sprawnego zarządcę. Strona opozycyjna ma co do tego odmienne zdanie.