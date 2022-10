Kapuściane głowy królują w Sopocie. Felieton Wojciecha Wężyka

Nie ma co być małostkowym. Przyznam, że cała ta dyniowa akcja jest jednym z lepszych pomysłów sopockiego urzędu, może dlatego, że w przeciwieństwie do większości pozostałych, jest po prostu skierowana do nas - mieszkańców. Nie jest żadną promocją. Nie zachęca turystów do odwiedzania miasta, żeby napędzić ruch po sezonie. Nie ma też – Boże, jakaż to cudowna odmiana! – żadnego politycznego podtekstu. Dynie i kapusty okazują się kompletnie bezpartyjne, nie wiecują i nie składają żadnych petycji. Niczego nie bronią i nie są przeciw nikomu. Po prostu skromnie sobie leżą w blasku jesieni zdobiąc ronda.

To niebywała odmiana w mieście, w którym przywykło się do faktu, że nawet dziki - chociaż niekoniecznie zdając sobie z tego sprawę - są zadeklarowanymi opozycjonistami w stosunku do rządu.