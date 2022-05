Elbląg czeka na przekop. Nadzieja na rozwój portu

17 września kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną pokona pierwszy statek. Czy wpłynie do Elbląga?

Zacznijmy od kilku wyjaśnień. Tego dnia nastąpi oficjalne zakończenie pierwszego etapu budowy drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. To bardzo ważny etap, ale etap, który nie kończy inwestycji. Poza śluzą i kanałem w miejscowości Nowy Świat na Mierzei Wiślanej, trzeba jeszcze np. umocnić brzegi rzeki Elbląg, a w ostatnim etapie - pogłębić tory wodne do głębokości 5 metrów. Dopiero wtedy, po roku 2023, do elbląskiego portu będą mogły wpływać statki o pełnych parametrach nawigacyjnych - o długości 100 metrów, szerokości do 20 metrów i zanurzeniu 4,5 metra.

