Justyna Zorn: Kościół potrzebuje rozmowy. Musimy się nawzajem słuchać

W najbliższą niedzielę w Sopocie Kongres Katoliczek i Katolików organizuje spotkanie dla osób, które oddaliły się od Kościoła, przestały się z nim utożsamiać. To działanie wpisuje się w synod 2021-2023, ogłoszony przez papieża Franciszka?

Założyliśmy, że osobom, które już nie mogą dla siebie miejsca w Kościele znaleźć, których wrażliwość rozmija się choćby ze skandalami, które polski Kościół dotykają, trzeba wyjść naprzeciw. I zgadza się - kierujemy się słowami, dokumentami papieża Franciszka, ideą zwołanego przez ojca świętego synodu. On mówi, że istotą Kościoła jest wychodzenie na peryferie, że chciałby, by w synodzie zostali wysłuchani wszyscy. Łącznie z takimi grupami, które są zazwyczaj marginalizowane: bezdomnymi, narkomanami czy nawet samotnymi matkami. Wspólnie z innymi organizatorami spotkania doszliśmy do wniosku, że trzeba porozmawiać z osobami, które są w Kościele już tylko „jedną nogą”. Chcielibyśmy, by to spotkanie miało wymiar konsultacji synodalnych. Dokument podsumowujący prześlemy Kurii, Episkopatowi. Chcielibyśmy, by został on włączony do dokumentów, które w ramach prac synodalnych przygotowuje Kongres Katoliczek i Katolików.