Jeden dzień zmienił życie całej rodziny. 4-letni Mikołaj zakrztusił się i zapadł w śpiączkę. Potrzebna pomoc!

Mikołaj zapadł w śpiączkę. Potrzebne wsparcie!

- Nie było mnie wtedy przy nim. Ale przecież miał być bezpieczny… Tymczasem zdarzyło się to, czego panicznie boi się każdy rodzic. Mój synek miał wypadek! W przedszkolu, podczas śniadania, Miki zakrztusił się winogronem. Zbyt późno wezwana pomoc, długie niedotlenienie i tragiczny skutek… Prawie straciłam dziecko! Miki przeżył, ale zapadł w śpiączkę. Walczymy, by go obudzić! Z całego serca proszę o pomoc. Walka jest trudna i niestety kosztowna… - wspomina mama 4-letniego Mikołaja.

Mikołaj to mały chłopiec z Elbląga. Uwielbia biegać, wspinać się po drzewach. Do tamtego tragicznego dnia był aktywny, silny, wesoły. Jego najbliżsi wierzą, że zasnął tylko na chwilę i po prostu nie potrafi sam się obudzić. Ale to bardzo ambitny chłopiec. Jego upór na pewno pomoże mu do nich wrócić! Potrzebuje tylko troszkę pomocy… Rodzina dziecka prosi o wsparcie, by skorzystać z terapii, która daje duże szanse na wybudzenie!