Maksymilianek z Gdyni potrzebuje pomocy. Ruszyła zbiórka pieniędzy na protezę. Synkowi oficera pomagają koledzy z Marynarki Wojennej RP

"Potrzebujemy funduszy na zakup bionicznej protezy wraz z pakietem rehabilitacyjnym oraz na kolejne zajęcia korygujące naszego synka, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju. Nowoczesne protezy są bardzo zaawansowane technicznie. Wymagają nauki ich obsługi co wiąże się z ogromnymi kosztami. Musimy mieć środki na zakup protezy, pakiet rehabilitacyjny oraz na ciągłe kosztowne zajęcia wspomagające rozwój synka. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sprawą puszczenia Maksa do szkoły. Będzie to zapewne ogromne wyzwanie dla całej rodziny. Chcielibyśmy dać mu szanse wyboru jaką mu zapewnimy kupując protezę z Państwa pomocą!" - piszą rodzice dziecka.