Janusz Stokłosa: „Mistrz i Małgorzata” to opowieść o niebywałej determinacji. I o tym, że rękopisy nie płoną

To nie jest pańskie pierwsze sceniczne spotkanie z „Mistrzem i Małgorzatą”.

Nie. Pierwsze było w 1976 w Teatrze Stu u Krzysztofa Jasińskiego. Tam zresztą poznałem moją żonę, która była Małgorzatą. Drugie było w Austrii, z Romą Próchnicką. Trzecie - w Bremen z Andrzejem Woronem. Czwarte w Berlinie, też z Woronem. A to jest piąte. Z tym, że każda z tych poprzednich produkcji czerpała inspiracje jedynie z fragmentów powieści. U Jasińskiego to był spektakl o wolności, gdzie wplecione m.in. teksty Sylvii Plath, Grotowskiego czy „Pod wulkanem” Lowrego. Mistrz był Chrystusem, Piłat był profesorem Strawińskim. A my, jako orkiestra więzienna, w uniformach, graliśmy jakieś kawałki Wysockiego. Spektakle Andrzeja Worona były z kolei bardzo plastyczne, bo on - jak Kantor - tworzył swój autorski teatr. Tutaj po raz pierwszy jest to adaptacja, w której próbujemy dotknąć każdego z motywów pojawiających się w książce.