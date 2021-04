Janina Jarzynówna-Sobczak patronką gdańskiego tramwaju. Dzieki niej powstała gdańska szkoła baletowa i pierwszy w Polsce teatr tańca

Bardzo się cieszę, że do grona patronów gdańskich tramwajów dołącza kobieta, to oczywiste. Ale cieszę się, że dołącza kobieta wyjątkowa - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Cały czas obchodzimy 70 rocznicę utworzenia Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Bez takich osób jak pani Janina Jarzynówna-Sobczak Opera by nigdy nie powstała.