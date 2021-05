Jak szybko schudnąć z ud i brzucha? Te diety pomogą ci zrzucić wagę. Dzięki tym zasadom zrzucisz parę kilogramów. Schudnij przed urlopem

Dieta to nie tylko sposób odżywiania, ale często styl życia - wykluczając pewne składniki z naszego jadłospisu, kierujemy się pewną ideologią i zdrowiem. Osoby, które nie jedzą mięsa robią to nie tylko ze względów zdrowotnych, ale też z troski o inne istoty. Jednak nie chodzi tu tylko o wegetarian - ludzie przechodzący na dietę paleo próbują odżywiać się tak, by na liście zakupów nie znalazły się produkty przetworzone - nie jedzą zbóż ani cukru rafinowanego. Dlaczego akurat mąka ma być tu największym złem? Bo nie ma nic wspólnego ze zbożem - podczas obróbki zostaje pozbawiona łusek, a tym samym wartości. Produkt końcowy to więc zapychacz, który jest dla organizmu uzależniający, ale wywołuje też wiele dolegliwości, takich jak wzdęcia czy bóle. I dotyczy to nie tylko osób, które nie tolerują glutenu - wykluczenie zbóż pozwala czuć się lekko i zwalczyć alergie.