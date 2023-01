Iława. Czy doszło do zanieczyszczenia rzeki Iławka? WIOŚ z Olsztyna pobrał próbki wody

Iława. Woda w Iławce przybrała kolor szaro-różowy

Woda rzeki Iławka przybrała nienaturalny szaro-różowy kolor, co wywołało niemałe zaniepokojenie wśród mieszkańców, urzędników oraz burmistrza miasta.

- W dniu 4 stycznia 2023 r. urzędniczka Urzędu Miasta w Iławie została poinformowana o tym, że na rzece Iławka zauważono przy instalacji deszczowej - w miejscu gdzie rura deszczowa wychodzi do rzeki Iławka - zanieczyszczenia. Urzędniczka pojechała na miejsce i potwierdziła, że woda wygląda nieciekawie, to znaczy przybrała kolor różowo-szary, o czym nas poinformowała - informuje st. asp. Joanna Kwiatkowska - oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Iławie..

Poza policją na miejsce przyjechali inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, a także urzędnicy Wód Polskich. Przeprowadzono badania by wyjaśnić, czy doszło do ewentualnego zanieczyszczenia instalacji deszczowej i wprowadzenia ścieków do sieci.