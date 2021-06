„Gratias tibi”. Koncert Capelli Gedanensis w podziękowaniu medykom walczącym z epidemią koronawirusa. Odbędzie się w Gdańsku 23.06.2021 r.

Od Liceum Muzycznego do końca studiów w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku pracował pod kierunkiem Stefana Hermana . W 1971 roku ukończył studia z najwyższym wyróżnieniem. W roku 1964, będąc jeszcze uczniem Liceum Muzycznego, brał udział w Międzynarodowym Konkursie im. Niccola Paganiniego w Genui , na którym otrzymał dyplom ze specjalnym wyróżnieniem. We wrześniu 1966 roku zajął pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Radiofonii Niemieckich w Monachium , i od tej pory rozpoczęła się jego międzynarodowa kariera.

Od roku 1967 do chwili obecnej Konstanty Andrzej Kulka wykonał ponad 1 500 koncertów symfonicznych i recitali na całym świecie ( Europa, Azja, Japonia, Australia, Ameryka Północna i Południowa ). Grał z takimi orkiestrami, jak np.: Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony Orchestra, Minnesota Orchestra, London Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, English Chamber Orchestra . Występował na festiwalach muzycznych w: Lucernie, Bordeaux, Berlinie, Brighton, Pradze, Barcelonie, Flandrii, Warszawie i in . W roku 1970 brał udział w wielkim festiwalu muzycznym poświęconym Ludwigowi van Beethovenowi w jego 200. rocznicę urodzin.

Pierwsze zawodowe kroki stawiała jeszcze jako studentka w Zespole Capella Gedanensis . Na scenie operowej debiutowała rolą Armindy („Rzekoma Ogrodniczka” – W.A. Mozart ) na deskach Schlosstheater Schönbrunn w Wiedniu . W latach 2014-2020 należała do zespołu Badische Staatstheater Karlsruhe , gdzie kreowała role takie, jak: Hrabina („Wesele Figara”), Fiordiligi („Cosi fan tutte”), Donna Anna („Don Giovanni”), Micaela („Carmen”), Mimi („Cyganeria”), Antonia („Opowieści Hoffmanna”). W Operze Narodowej – Teatrze Wielkim w Warszawie wystąpiła m. in. w partii Liu („Turandot”), Katji („Pasażerka” – Weinberg ). W 2016 roku zadebiutowała w Operze w Stuttgarcie partią Mimi („La Boheme”). Występowała również w Staatsoper Hamburg, Operze Krakowskiej, Opera Nowa w Bydgoszczy, Operze Bałtyckiej, Musiktheater im Revier .

Agnieszka Franków-Żelazny

Dyrygent, chórmistrz, pedagog, doktor habilitowany sztuk muzycznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (studia biologiczne ukończone w 2000 roku) oraz Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: Wydziału Edukacji Muzycznej (dyplom w 2004 roku) i Wydziału Wokalnego (dyplom w 2005 roku). W 2006 roku ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a w 2014 r. – Akademię Liderów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Początkowo związana była z Chórem Mieszanym Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, a następnie z wrocławskimi chórami akademickimi. W latach 1995-999 była członkiem Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In terra pax”. W 1999 roku założyła chór „Con Amore” przy Zespole Szkół nr 1 we Wrocławiu. Pełniła też funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej. W roku 2000 założyła Kameralny Chór Akademii Medycznej (obecnie Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu), z którym do końca 2014 roku zdobyła wiele nagród i wyróżnień w konkursach w kraju i za granicą. Od czerwca 2006 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru NFM (wcześniejsza nazwa – Chór Filharmonii Wrocławskiej). W okresie od stycznia do lipca 2013 roku była opiekunem artystycznym Chóru Polskiego Radia, reaktywując zespół i wprowadzając go na powrót na polską scenę muzyczną.