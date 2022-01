Gdynia wciąż walczy z Komisją Europejską o lotnisko. Spór kosztował już milion złotych, radni opozycji zaniepokojeni

- Uwzględniając dotychczasowe terminy rozpraw należy się spodziewać, że kolejny wyrok zapadnie za dwa lata - mówi Tadeusz Szemiot, przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej w gdyńskiej Radzie Miasta. - Biorąc pod uwagę kalendarz wyborczy i ewentualne przesunięcie wyborów samorządowych o pół roku, o czym się mówi w kontekście nakładania się terminów z wyborami parlamentarnymi, wyrok zapadnie krótko po wyborach lub przed wyborami. To ryzykowna polityczna ruletka, gdyż kolejny wyrok może być ostatnim. A to będzie potencjalnie oznaczać: ponowne zwrócenie uwagi opinii publicznej na temat, ostateczne podsumowania, pytania o odpowiedzialność służbową i karną. Szczególnie to ostatnie, po definitywnym zakończeniu sporu będzie rodziło pytania do Prezydenta Miasta Gdyni.