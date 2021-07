Gdynia: Jest porozumienie ws. węzła Karwiny! Pomogła groźba utraty unijnego dofinansowania? Miasto dogadało się z PKP PLK Łukasz Kamasz

Trwający od lutego pat w sprawie budowy węzła Karwiny został zażegnany. Mediacją zajął się marszałek Struk i zagroził Gdyni utratą 54 mln zł unijnego dofinansowania na budowę węzła Karwiny. Wtedy jasne stało się, że obie strony sporu - Gdynia i PKP PLK będą dążyć do spotkania. Gdy to się odbyło, Gdynia ustąpiła, chociaż jeszcze niedawno twierdziła, że nie będzie się dokładać do inwestycji PKP PLK, a żadne porozumienie w tej sprawie nie było nigdy podpisywane.