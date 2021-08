Gdynia: Drugi Seabin w marinie już czyści morze! Wielki sukces gdynianki Ewy Gajewskiej

Aby uzbierać 20 tysięcy złotych, czyli kwotę niezbędną na zakup Seabina, gdynianka Ewa Gajewska od wielu miesięcy prowadziła projekt Save the Sea, własnoręcznie wykonując i sprzedając ekologiczną biżuterię. Były to bransoletki wykonane ze sznurka z tworzywa rPET, produkowanego z przetworzonych butelek plastikowych i innych odpadów. Ich srebrny element, wzór dwóch rybek zamkniętych w znaku nieskończoności, nawiązywał do herbu Gdyni.

Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem nie tylko w Trójmieście. Zamówienia na ekologiczne bransoletki napływały z całej Polski. Ostatecznie już kilka tygodni temu udało się zebrać całą kwotę, potrzebną na zakup Seabina. 30 lipca urządzenie zostało przywiezione do mariny. Potrzeba było jednak nieco czasu na jego poprawne zmontowanie i przetestowanie. Obecnie specjalistyczny kosz na śmieci czyści już morze w Gdyni m.in. z olejów, plastikowych torebek, butelek, kubków jednorazowych i słomek.