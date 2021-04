Gdynia: Ewa Gajewska produkuje i sprzedaje bransoletki, a dochód przeznaczy na oczyszczenie ze śmieci gdyńskiej mariny. Projekt Save the Sea

- Bransoletka Save the Sea jest pierwszą, z której dochód w całości przeznaczony zostanie na cele charytatywne - mówi Ewa Gajewska. - Jeśli uda nam się kupić Seabina, będzie to owoc pracy wszystkich, którzy zdecydowali się wesprzeć tę inicjatywę. I to czyni ją prawdziwie wyjątkową. Dla mnie jest to spełnienie moich ambicji, chęci pomagania i wyraz miłości do mojego miasta.