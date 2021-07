Gdynia: Drugi Seabin dotarł do mariny. Pomoże oczyszczać wodę z plastiku i śmieci [30.07.2021]

Dostarczenie Seabina jest zwieńczeniem pierwszego etapu projektu Save The Sea, inicjatywy mającej przyczynić się do poprawy czystości wody w Bałtyku.

Specjalistyczny kosz do zbierania śmieci w morzu przywieziony został do mariny w Gdyni dziś przed południem. Rozpakowały go Ewa Gajewska oraz Dominika Wojcieszek z Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego.

- Teraz Seabina trzeba będzie zmontować i dopiero wówczas trafi do wody - mówi Sylwia Mathea-Chwalczewska, kierownik zespołu obiektów nadmorskich w Gdyńskim Centrum Sportu.

Będzie to już drugie takie urządzenie w gdyńskiej marinie. Pierwszego Seabina zamontowano ponad miesiąc temu, w drugiej połowie czerwca. Przekazała go Fundacja Mare. Niestety obecnie jest uszkodzony i trwa sprowadzanie części do niego.