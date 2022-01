GDYNIA DO PRZEGLĄDU: O MÓJ NAJEMIKU, (RO) ZWIJAJ SIĘ… - Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

GDYNIA DO PRZEGLĄDU

O MÓJ NAJEMIKU, (RO) ZWIJAJ SIĘ…

Grono moich zacnych znajomych pyta, kiedy napiszę o kopaczach zwanych najemnikami. Ponieważ uwielbiam wsadzać palce w szprychy, cóż może być przyjemniejszego? W dodatku, gdy do głowy przychodzi myśl, że rozsierdzi się redaktora naczelnego gazety, w której ukazuje się felieton? Zatem piszę.

Kilka lat temu siostra mojej żony w szale nabywania nieruchomości, pojawiła się w kolejnym z mieszkań, z dumą obwieszczając, że teraz tu będzie mieszkać. To, że zakupiła, nie było sensacją, natomiast informacja, że od najemnika – piłkarza Arki Gdynia, zrobiła na mnie spore wrażenie. Pan kilka sezonów pokopał piłkę na gdyńskim stadionie, ale gdy postanowił pobiec za zapachem pieniędzy do innego klubu, mieszkania, które zdążył sobie kupić w Gdyni, już nie potrzebował. Tak, tak – kilka latek wystarczyło, by mieć mieszkanie w Gdyni. Pewnie każdy z nas po części może czuć się mecenasem tego zakupu, bo przez lata wytrwale pompujemy ogromnym rurociągiem budżetowe pieniądze do zawodowego klubu. Oficjalnie nazywa się to „promocja miasta poprzez sport”, ale skutek jest dokładnie ten sam. Rodzice dzieci kopiących piłkę na klepisku lub czekających na wolny termin na lepszym boisku, rodzice gdyńskich „Niedźwiadków” grających wytrwale w hokeja mimo braku lodowiska, rodzice lekkoatletów błąkających się bez obiektu, czy dzieciaków jeżdżących na treningi rowerowe do … Gdańska (!), nie tylko muszą finansować sportowe pasje swoich latorośli, ale i hojnie opłacać najemników z całej Polski. Oni wpadają do Gdyni trochę poharatać w gałę, zainkasować wypłatę i pobiec dalej. Raz spadną z ligi – wtedy trzeba im dosypać więcej, bo mają mniejsze przychody z transmisji meczów, raz do tej ligi wrócą – wtedy też trzeba im dosypać dużo, bo wprawdzie przychody z transmisji większe, ale koszty wyższe. Ale za każdym razem promują Gdynię. Jak oni ją promują! Jak miło się chodzi w glorii i chwale! Aż serce roście, gdy słucha się w mediach o kolejnych świetnych akcjach promocyjnych w rodzaju zniszczenia na stadionie, mordobicie na trasie itd. Aż chce się iść na stadion, gdy chce się swoje dzieci nauczyć bogatego słownictwa oraz nazewnictwa wszystkich kluczowych organów anatomicznych – można być pewnym, że kibicowska brać nie tylko to wszystko powie, ale i zaśpiewa. Łatwiej się zapamiętuje.