GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Czas poświątecznej otuchy, czyli nadzieja umiera ostatnia. Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Mam nadzieję, że znaleźliście państwo pod choinką, choć część z tego, o czym marzyliście i że udało się wzbudzić w sobie tę dziecięcą radość towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia i nie dać się przytłoczyć rozwrzeszczanej komercji, drenującej portfele. Trzymając się za portfel, z pewnym niepokojem patrzę do przodu i trochę nie wiem, czego się spodziewać.

Dostaliśmy jako gdynianie pod choinkę coroczny prezent – czyli budżet miasta na kolejny rok. We mnie osobiście ten podarek entuzjazmu nie budzi, podobnie jak we wszystkich radnych poza Samorządnością, jak zawsze bezkrytyczną wobec wszystkiego, co proponują władze miasta. Martwi mnie, że zadłużymy się jeszcze bardziej, że wszystko, za co będziemy musieli zapłacić, ma stawki wywindowane do maksimum, martwi mnie też to, że Gdynia w nadchodzącym roku nie doczeka się żadnych nowych a ważnych inwestycji. Martwi to, że są i będą zwalniani z pracy wartościowi ludzie, że podwyżki spotkały jedynie prezydenta i radnych i że będziemy świadkami rozpaczliwych prób wyprzedaży gminnego majątku. Zdumiewa zaś to, że na sesji budżetowej zabrakło prezydenta, który zawsze z animuszem bronił proponowanych przez siebie rozwiązań. Nawet rytualne zapewnienia radnego Wołka, że budżet trudny, ale ambitny, proinwestycyjny itd. zostały mocno okrojone i brzmiały zupełnie nieprzekonująco. Wzburzyli się nawet radni PO, mający zaskakującą cierpliwość do poczynań prezydenta.