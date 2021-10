Gdańsk: Zmiana organizacji ruchu na ul. Piastowskiej 15.10.2021

Taka organizacja ruchu utrzyma się do 28 października 2021 roku.

- Przyczyną zmian w organizacji ruchu na ul. Piastowskiej jest realizacja zadania związanego z modernizacją tej ulicy. Oprócz wymiany nawierzchni na odcinku liczącym ok. 950 metrów, przebudowane zostaną chodniki, a także sieć wodociągowa. Wykonawcą prac jest firma WPRD Gravel. Koszt inwestycji to ponad 3,3 miliona złotych. Prace są koordynowane przez przedstawicieli DRMG i GIWK i potrwają do końca października 2021 roku - mówi Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.