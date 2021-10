Gdańsk: Utrudnienia w ruchu na ul. Niepołomickiej. Ruch wahadłowy na ul. Swojskiej. Rozpoczyna się kolejny etap prac na al. Hallera

- Podczas prac zostanie zajęty jeden pas ruchu w kierunku ul. Na Ostrowiu. W celu zapewnienia przejezdności, będzie tu obowiązywał ruch wahadłowy. Wszystkie roboty na ul. Swojskiej oraz w okolicy skrzyżowania z ul. Twardą zakończą się do połowy listopada - mówi Agnieszka Klugmann z Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

W dniach od 15 października do 5 listopada na ul. Swojskiej zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. W związku z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz odtworzeniem nawierzchni drogowych przy ul. Swojskiej, na odcinku 30 metrów w okolicy skrzyżowania z ul. Twardą zostanie wprowadzony ruch wahadłowy.

Jak informuje GIWK, do końca października zakończą się za to roboty prowadzone w ul. Twardej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marynarki Polskiej do wysokości budynku znajdującego się przy ul. Twardej 6c.