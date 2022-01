Gdańsk: płatne parkingi przy Cystersów i placu Inwalidów Wojennych. Radni Miasta Gdańska złożyli interpelację do prezydent Dulkiewicz

- Zjawisko się nasiliło po powstaniu Strefy Płatnego Parkowania - mówił Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa. - Kierowcy, którzy nie chcą płacić, szukają bezpłatnych miejsc i stają tam na cały dzień. Potem maszerują np. do biurowców czy innych miejsc pracy. Te parkingi mają służyć temu, żeby można było wyskoczyć do parku lub pójść na mszę do katedry czy skorzystać z lokalnych usług.