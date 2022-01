Budowa domu sąsiedzkiego w Gdańsku przy ul. Dworcowej. Zobacz, jak będzie wyglądał i na jakim etapie są prace. Zdjęcia

Budowa domu sąsiedzkiego w Gdańsku przy ul. Dworcowej. Zobacz, na jakim etapie są prace - koszt

Inwestycja w dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce jest częścią Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska. Wykonawca to Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 8 mln zł.

Inwestycje lekiem na korki w Gdańsku? Na których drogach są remonty? Co nam to da?

Budowa domu sąsiedzkiego w Gdańsku przy ul. Dworcowej. Co obejmuje inwestycja?

Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, inwestycja obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu wokół obiektu. Według planu przewidziane są nowe miejsca parkingowe, plac zabaw, boisko do gry w koszykówkę oraz miejsce do grillowania. Co więcej, przestrzeń przy południowej granicy działki zagospodarowano na ogród warzywny. Przewidziano również miejsce na ławki oraz stojaki na rowery.