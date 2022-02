Gdańsk: Communication Arts nagrodziło TOFU Studio za projekt graficzny gdańskich książkomatów

Gdańskie książkomaty nagrodzone w USA

Prestiżowe czasopismo branży kreatywnej Communication Arts jest organizatorem corocznego konkursu ilustratorskiego. Podczas 63 edycji nagrodę otrzymało między innymi TOFU Studio, które na zlecenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, przygotowało projekt graficzny gdańskich książkomatów.

Profesjonalne wydawnictwo Communication Arts to lider branży związanej z komunikacją wizualną. Jego odbiorcy to: projektanci graficzni, dyrektorzy artystyczni, agencje reklamowe, ilustratorzy, fotograficy, agencje projektowe. Poprzez artykuły, felietony i coroczne konkursy, które sponsoruje, pismo dostarcza nowych inspiracji promując najwyższe standardy projektowe. Od ponad 63 lat Communication Arts zawsze prezentuje to, co najlepsze w dziedzinach projektowania graficznego, reklamy, fotografii, ilustracji, materiałów interaktywnych i typografii.