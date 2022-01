Adama Hlebowicza reporterskie podróże na Wschód

Skąd wziął się pomysł na tę książkę?

Nie planowałem jej napisania jako odrębnej całości. Powstawała na przestrzeni lat jako zbiór tekstów przywożonych z poszukiwań badawczych, konferencji, wyjazdów reporterskich. Zadano mi kiedyś pytanie, czy nie zechciałbym złożyć całego tego materiału w jedną całość. Uznałem, że to dobry pomysł i kiedy się za to zabrałem, wyszły cztery spore rozdziały.

Każdy z nich nosi tytuł zapowiadający inne spojrzenie na ten bliski i równocześnie odległy nam Wschód...

Tak. Pierwszy to „Dziedzictwo” - nawiązuje do tego, co Polacy, polska kultura, polski język, nasza kultura materialna zostawiły na Wschodzie. Głównie na kresach wschodnich, ale nie tylko. Kolejny to „Krajobrazy bliższe i dalsze” - reportaże z wyjazdów w różne części Wschodu. Tu nie tylko piszę o Białorusi, Litwie, Ukrainie, ale także o północnej Rosji i Kazachstanie. Rozdział trzeci to „Ludzie stamtąd”. Opisuję w nim sylwetki ludzi, których tam poznałem, spotkałem, których historie miałem okazję usłyszeć. Wreszcie czwarty, duży rozdział to „Zbrodnie systemu”, czyli to, czego tam poszukiwałem - ile pamiątek zostało, muzeów, nawiązujących do tej niedawnej, tragicznej przeszłości. Zawarłem tu refleksję nad tym, że ten świat był tak okrutny, unicestwił tak wielu ludzi, a pamięć współczesnych o tamtych ludziach i tamtych zbrodniach jest nie zawsze zbyt silna.