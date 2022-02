FELIETON. Strzały zza ucha: Wisławo, co pani taka smutna?

"Wielka Dama Polskiej Literatury” urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku. Jej rodzicami byli Anna Maria z domu Rottermund i Wincenty Szymborski - polityk Narodowej Demokracji, były wiceprezydent Rzeczypospolitej Zakopiańskiej i zarządca dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego. Do wybuchu II wojny światowej uczyła się w krakowskim Gimnazjum Sióstr Urszulanek. W okresie okupacji uczęszczała na tajne komplety. W roku 1941 zdała maturę. Od wczesnego dzieciństwa lubiła pisać. Posiadała także talent plastyczny… Pochodzenie społeczne, profil edukacji i zainteresowania – zwłaszcza jak na stalinowskie standardy - miała więc nienajlepsze. Nie przeszkodziło jej to jednak w artystycznej karierze.

Poetka ze stalinowskiej stajni

Debiutowała w roku 1945 w „Dzienniku Polskim”. Twórcą tego pisma był Jerzy Borejsza vel Beniamin Goldberg – komunistyczny propagandysta i brat oficera NKWD i MBP, zbrodniarza stalinowskiego Józefa Różańskiego.

Wisława Szymborska, już jako dwudziestoparoletnia poetka, miała na koncie dwa tomiki wierszy. Obydwa bezkrytycznie gloryfikujące nową władzę. Oba wydane przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”, której szefem był wspomniany przed chwilą Borejsza… I nie wiem czy to on namówił córkę narodowca do ideologicznej prostytucji, czy może zrobił to jej mąż, Adam Włodek, wraz z którym w 1945 roku zapisała się do partii komunistycznej… Jak by nie było, przyszła noblistka od początku istnienia PRL zakochała się w totalitarnym systemie. Notabene z wzajemnością.