Estakada Kwiatkowskiego znów zostanie zamknięta – zapowiada miasto. Utrudnienia od 8.07.2021 r. Będą kolejne potężne korki w Gdyni?

Estakada Kwiatkowskiego w Gdyni uszkodzona. Ruch odbywa się jednym pasem ruchu

Przypomnijmy, że trzy tygodnie temu (21.06.2021 r.) wysokie temperatury uszkodziły dylatacje Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni – wymieniane były kilkanaście lat temu. Odcinek estakady, gdzie doszło do awarii, badany był natomiast przed wakacjami. Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni informował wówczas, że nic nie wskazywało, iż dylatacje trzeba wymienić.

Awaria wymusiła na gdyńskich urzędnikach zamknięcie jednej z głównych dróg w mieście. Jeszcze tego samego dnia ta została jednak otworzona, zamontowano płyty, które zabezpieczały uszkodzoną dylatację. Ruch w tym miejscu został wznowiony z ograniczeniem prędkości do 30km/h, jednak już następnego dnia Gdynia musiała się zreflektować – kierowcy samochodów ciężarowych nie dostosowali się do ograniczenia prędkości do 30 km/h, dlatego, w obawie przed kolejną blokadą trasy, ze względów bezpieczeństwa na uszkodzonym odcinku Estakady Kwiatkowskiego ruch odbywa się po jednym pasie (a nie po dwóch, jak wcześniej zapowiadano), zarówno w kierunku obwodnicy, jak i Obłuża.