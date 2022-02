Elbląg. Poseł Kacper Płażyński interweniuje w sprawie komunikacji miejskiej. Mieszkańcy tęsknią za liniami nr 6, 8 i 9

W trakcie dzisiejszej konferencji prasowej poseł zdradził niektóre szczegóły listu skierowanego do prezydenta Witolda Wróblewskiego.

- Pozwoliłem sobie zadać panu prezydentowi szereg pytań dotyczących linii i rozkładu jazdy. Zapytałem m.in. dlaczego dochodzi do takich sytuacji, że tramwaje jeżdżą stadami - jeden za drugim, a potem jest przerwa w kursowaniu wynosząca nawet 30-40 minut. Wątpliwości, co do harmonogramu kursów jest więcej. Dotyczą one też braku jego zharmonizowania z rozkładem jazdy PKP - mówił parlamentarzysta.