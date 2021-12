Poseł Kacper Płażyński otworzył biuro w Elblągu. Odwiedzili je pierwsi interesanci

W trakcie pierwszego dyżuru w biurze poselskim zjawiło się czterech interesantów. Narzekali na problemy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Funduszem Zdrowia. Wiele emocji budził także problem komunikacji miejskiej w Elblągu, a przede wszystkim, jak podkreśla Sebastian Piasecki, zmian w przebiegu linii autobusowych i zmniejszenia liczby kursów autobusów i tramwajów.

- Mieszkanka z Zatorza skarżyła się, że na dojazd na cmentarz poświęca dwa razy tyle czasu, co wcześniej. By tam dojechać, musi też skorzystać z przesiadki, której poprzednio nie było. Interesanci skarżyli się również na bilety czasowe. Postulują, by wydłużyć czas ich ważności, gdyż obecnie obowiązująca jedna godzina nie wystarcza, przy rzadszych niż wcześniej kursach, na dotarcie do celu — opowiada asystent posła Kacpra Płażyńskiego.