Dziesiąta edycja popularnego biegu we wrześniu 2023 roku. Trwają zapisy na zawody Garmin Półmaraton Gdańsk

Garmin Półmaraton Gdańsk po raz dziesiąty - 24 września 2023 roku

Jesienna odsłona popularnych zawodów biegowych w Gdańsku ponownie będzie miała wyjątkową oprawę. A to dlatego, że start i meta znów zlokalizowane będą w gościnnych progach stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. To unikatowa okazja, aby finiszować na stadionie piłkarskim, na którym na co dzień rywalizują piłkarze Lechii Gdańsk. Trasa o dystansie 21,0975 km przebiegać będzie przez główne ulice miasta, co gwarantuje niesamowite widoki zarówno dla biegaczy, jak i dla osób kibicujących. Bardzo płaski profil trasy biegu sprawia natomiast, że jest ona niezwykle szybka i idealna do poprawy swoich rekordów życiowych. Impreza skierowana jest głównie do biegaczy amatorów, choć startują w niej również wyczynowi zawodnicy.

Odsłona biegu w 2023 roku jest niezwykła nie tylko ze względu na pierwszy jubileusz. W tym roku organizatorzy dołączyli do zaszczytnego grona, wpisując zawody jako część Korony Polskich Półmaratonów. Cykl ten obejmuje dziesięć czołowych polskich półmaratonów. Aby sięgnąć po trofeum i „królewski” tytuł należy ukończyć pięć imprez. Jedną z imprez w tym roku jest Garmin Półmaraton Gdańsk. A to jedyne takie zawody zlokalizowane na Pomorzu.