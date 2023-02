Akademicy z Gdańska otrzymali wyróżnienia za najlepsze wyniki w kraju i za granicą w 2022 roku ZDJĘCIA

KS AZS AWFiS Gdańsk podsumował sportowy rok 2022

Klub sportowy nierozerwalnie związany z gdańską uczelnią z Oliwy i oparty na jej studentach rok 2022 zamknął na szóstym miejscu w ogólnopolskiej punktacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży. To sztuka wielka, jeśli uświadomimy sobie, że w tej klasyfikacji widnieje 4339 klubów. Zarządzana przez prezesa Leszka Blanika jednostka to łącznie 10 sekcji. Trenuje w niej na różnym poziomie 1259 sportowców, co też jest jednym z najlepszych wyników na blisko 230 klubów AZS-u.

W tak licznej grupie nie brakuje zawodników wyróżniających się znakomitymi wynikami. Im oraz ich trenerom AZS AWFiS Gdańsk dziękował w poniedziałek, 27 lutego 2023 roku podczas gali w sali kongresowej uczelni. Prof. dr hab. Paweł Cięszczyk, rektor AWFiS-u wspólnie z prezesem Leszkiem Blanikiem i dyrektorem klubu Maciejem Szafranem nagradzali dyplomami, kwiatami, a najlepszych z najlepszych także nagrodami finansowymi w wysokości od 750 do 3000 złotych (zawodnicy) oraz od 500 do 1500 złotych (trenerzy).