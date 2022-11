Dyskusje o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Czy uda się zawiesić ETS?

ETS uderza w kieszenie Polaków

Podobną propozycję przedstawił niedawno eurodeputowany PiS Jacek Saryusz-Wolski, proponując zablokowanie Fit for 55 oraz porzucenie lub zawieszenie udziału Polski w systemu ETS do czasu jego reformacji.

Zdaniem ekspertów „Fit for 55” był w znacznej mierze trudny i niewykonalny przed wojną, a teraz jest niewykonalny do kwadratu, bo rzeczywistość poszła w kierunku odwrotnym od zamierzonego, to znaczy utrudniła. - Mam na myśli ceny i dostępność energii, zmiany dostawców oraz gaz. Dostawy zmieniły wszystko i uczyniły realizację tych założeń trudniejszą do kwadratu - mówił Jacek Saryusz-Wolski w jednym z wywiadów.