Od 1 stycznia 2023 r. zmiany w ZUS. Profil PUE ZUS będzie obowiązkowy dla wszystkich firm. Jak go założyć?

Od stycznia profil PUE ZUS obowiązkowy dla wszystkich firm

Ponad 10,7 mln użytkowników ma już swój profil na PUE ZUS. Wśród tych osób ponad 89 proc. prowadzi własną działalność (ponad 87 proc. firm rozlicza składki do 5 osób). Do tej pory obowiązek posiadania profilu mieli płatnicy, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 osób. To się zmieni od nowego roku. Od 1 stycznia 2023 r. ten obowiązek będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców. W tym właścicieli małych firm, a także tych, którzy płacą składki tylko za siebie. Jeśli jednak przedsiębiorca nie spełni tego obowiązku, ZUS założy mu profil.