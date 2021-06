Nadchodzi koniec reklamowego chaosu? Trzynaście pomorskich gmin ogłosi uchwały krajobrazowe

- Sopot jest przykładem miasta, w którym przepisy uchwały krajobrazowej odmieniły przestrzeń publiczną - mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. - Od początku przyświecała nam idea, aby porządkowanie przestrzeni rozpocząć od siebie, dając właściwy przykład jej pozostałym użytkownikom. W pierwszej kolejności usunęliśmy billboardy będące własnością Miasta. Do dziś z przestrzeni Sopotu zniknęło przeszło 500 tablic i urządzeń reklamowych. Rosnąca świadomość sprawia, że zarówno małe firmy, jak i znani przedsiębiorcy coraz chętniej przystępują do zmiany identyfikacji wizualnej swoich działalności. Szczególnie zauważalny jest ten proces w przypadku zmian szyldów.

Reklama na rusztowaniu we Wrzeszczu dopuszczalna przez gdańską uchwałę krajobrazową

- Od użytkowników przestrzeni miejskiej dociera mnóstwo sygnałów, że przyjemniej jest mieszkać w mieście, którego krajobraz nie krzyczy hasłami reklamowymi - dodaje. - Wystarczy cofnąć się do zdjęć sprzed kwietnia 2020 roku, kiedy to zakończył się okres dostosowawczy UKG, aby dostrzec rewolucję, jaka zaszła w przestrzeni miasta. Cieszę się, że możemy się dzielić doświadczeniem z innymi gminami, by również w nich takie pozytywne zmiany mogły mieć miejsce.