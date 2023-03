Djurgarden - Lech Poznań NA ŻYWO 16.03.2023 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja, składy

Djurgarden - Lech Poznań NA ŻYWO 16.03.2023 r.

Djurgarden - Lech Poznań, Liga Konferencji, 16.03.2023 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

A gdzie oglądać mecz Djurgarden - Lech Poznań w internecie? Prawa do pokazywania meczu ma wyłącznie Viaplay.

Djurgarden - Lech Poznań, Liga Konferencji, 16.03.2023: Lech blisko upragnionego ćwierćfinału

Lech do rewanżu z Djurgarden w Sztokholmie przystąpi z dwubramkową przewagą bramkową z pierwszego meczu w Poznaniu. Jeśli mistrzowie Polski zagrają w Szwecji konsekwentnie i skutecznie, to powinni przypieczętować awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji.