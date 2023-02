Tak wyglądają urocze partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk! One oczarowały zawodników biało-zielonych. Zobaczcie koniecznie ich zdjęcia! GALERIA

Partnerki piłkarzy biało-zielonych są pełne uroku i to one oczarowały zawodników, którzy grają w barwach gdańskiego zespołu. Koniecznie zobaczcie je na zdjęciach, gdzie występują same bądź w towarzystwie swoich partnerów, czyli zawodników Lechii. Oby ich wsparcie pomogło i drużyna Lechii utrzymała się w PKO Ekstraklasie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć partnerem piłkarzy biało-zielonych.