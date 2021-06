Diamenty, sztabki złota i inne kosztowności narkotykowego gangu może przejąć państwo

Drogocenne towary miały zostać zakupione przez gang z zysków osiągniętych m.in. na międzynarodowym handlu narkotykami na masową skalę. Śledczy ujawnili, że według ich ustaleń, grupa złożona z obywateli Polski, Litwy, Bułgarii, Ukrainy i Grecji w 2016 roku przemyciła z Kolumbii do Rumunii ponad 2 tony kokainy, które miały potem trafić do Holandii, a w tym samym roku na terenie Wielkiej Brytanii wprowadziła do obrotu ponad 150 kg kokainy.

Skutkiem śledztwa, którego elementem była międzynarodowa policyjna akcja o kryptonimie „Lodołamacz”, było zabezpieczenie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji przemytu 200 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski. Status podejrzanych w sprawie ma aż 56 osób, z czego 31 przebywa w areszcie, a horrendalne zyski pochodzące z narkotyków miały później być „prane” w ten sposób, by nie można było ustalić, skąd się wzięły.