Sprawa zbrodni przeciwko ludzkości umorzona ze względu na śmierć b. wicekomendanta MO

- Sylwester P. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Polegały one na bezprawnym pozbawieniu wolności 105 osób - działaczy ówczesnej legalnej opozycji z NSZZ „Solidarność” - tłumaczyła w 2018 roku prokurator Ewa Bialik , rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej, która oficjalnie poinformowała o skierowaniu do gdańskiego sądu aktu oskarżenia przeciwko Sylwestrowi P.

- Do zarzucanych mi czynów nie przyznaję się. Odmawiam składania wyjaśnień – mówił na starcie procesu, w maju 2018 roku, niemal 90-letni już wówczas, skarżący się na kłopoty ze zdrowiem i poruszający z pomocą balkonika, oskarżony Sylwester P. - Moje wątpliwości budzi ilość decyzji wymienionych w akcie oskarżenia. Jeżeli jakieś decyzje podpisałem to zawsze z upoważnienia ustnego lub pisemnego komendanta wojewódzkiego Jerzego A. - zastrzegł.

- Jak patrzyłem na tego człowieka to mi się go po prostu żal zrobiło: staruszek zniedołężniały, chory - mówił 3 lata temu o oskarżonym, syn internowanej decyzją wicekomendanta, nieżyjącej Anny Walentynowicz, Janusz. - Nie wiem czy można czegokolwiek od niego oczekiwać w tej chwili. Myślę, że to powinna być taka symboliczna kara – uznanie go winnym i na tym to się powinno skończyć bo tamtych lat i tamtych zdarzeń w żaden sposób nie odwróci – zaznaczył.