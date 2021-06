Mężczyzna podejrzewany o napad na 11-latkę i dorosłą kobietę zatrzymany przez policję!

- Po opublikowaniu wizerunku mężczyzny w mediach do policjantów spływało wiele informacji, które były bardzo dokładnie weryfikowane. Policjanci ustalili, gdzie może przebywać poszukiwany przez nich mężczyzna. Kryminalni przy wsparciu kolegów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku dziś rano weszli do mieszkania na terenie Gdańska, w którym zatrzymali 40-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Do prowadzonej sprawy policjanci zatrzymali również dwóch innych mężczyzn, którzy najprawdopodobniej pomagali w ukrywaniu się 40- latkowi – informuje st. asp. Karina Kamińska z zespołu prasowego KWP Gdańsk.