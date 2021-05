Czytelniczka: zieleniec przy ul. Związkowej na gdańskich Lipcach jest zaniedbany. GZDiZ odpowiada

- Mamy w tym miejscu koncentrację ptaków chronionych, które upodobały sobie starodrzew i pozakładały tam gniazda. Z tego powodu problem będzie się powtarzał. Co do sprzątania to Zieleniec przy ul. Związkowej sprzątany jest trzy razy w tygodniu - zgodnie z umową i obowiązującym harmonogramem prac porządkowych. W zakresie stałego utrzymania Wykonawca także myje ławki i kosze. Niestety w zaledwie kilka godzin po czyszczeniu ławki ponownie są zabrudzone odchodami ptaków. Dzisiaj wykonawca ponownie oczyścił ławki. Umowa nie obejmuje mycia chodników oraz przejść - mówi Magdalena Kiljan, rzeczniczka GZDiZ.