Czy asfalt może być ekologiczny? W Lotosie już nad tym pracują Jacek Klein

materiał prasowy

Asfalt wydaje się nie mieć nic wspólnego z ochroną środowiska. Jednak, może być to dla wielu osób zaskoczeniem, jest to praktycznie jedyny materiał budowlany, który można w 100 proc. powtórnie przetworzyć i ponownie wykorzystać w drogownictwie. Co więcej, nowoczesne asfalty mogą przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczeń generowanych na drogach.