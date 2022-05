Czereśnie po 260 zł za kg, czyli zakupy w czasach inflacji. Komentarz Artura Kiełbasińskiego

Czereśnie stały się symbolem inflacji i "bogactwa". Internet zalały zdjęcia właścicieli czereśni, ironicznie pokazujących się jako "milionerzy". Z drugiej strony pojawiła się lawina poważnych i pozornie poważnych komentarzy. Te pozornie poważne sprowadzały wszystko do polityki. Te naprawdę poważne zwracały uwagę, że rynek produktów rolnych naprawdę jest zdestabilizowany, a np. nawozy, należą do towarów szybko drożejących.

Najciekawsze jednak wnioski związane z czereśniami dotyczą konsumentów, czyli nas wszystkich, gotowych lub nie gotowych, kupić ten rarytas. No więc, zacznijmy od tego, że nie sądzę, by ktokolwiek czereśnie w tej cenie kupował. To raczej zabieg handlowców, albo hurtowników pokazujący, że czereśnie już są i tanie nie będą. To "psychologiczne" przygotowanie pod sytuację, gdy czereśnia miałyby realnie kosztować 40-50 zł za kg. Też dużo, ale w tej cenie pewnie kilku amatorów tych owoców się znajdzie. Ale to też wskazówka dla klientów, analizujących ceny w czasach inflacji. Zmiana cen jest nierównomierna — jedne produkty drożeją bardziej, drugie mniej. Kupuj świadomie, wybieraj świadomie. Bo część producentów podnosi ceny szybciej, niż wymaga tego rzetelna kalkulacja finansowa. Takim, nie dawajmy zarabiać zbyt łatwo. Widząc w jednej z sieci handlowych filety z łososia bez skóry za 130 zł/kg, po prostu odpuszczam te zakupy. Lubię łososia, ale nie aż tak bardzo.