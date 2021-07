Czemu tęsknimy za PRL? I czemu nie ma to sensu Artur Kiełbasiński

Narodowe Archiwum Cyfrowe

W filmach, debacie publicznej, w dyskusjach o społeczeństwie często wracamy do czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To logiczne, system, który mieliśmy w latach 1944-89 wpływał na nasze życie, postrzeganie rzeczywistości, na nas samych. Dorastaliśmy, uczyliśmy się, pracowaliśmy w PRL. I to normalne, że wspominamy te czasy w kulturze czy prywatnych dyskusjach. Gorzej, że bardzo często jest to bezrefleksyjne, ciepłe wspominanie systemu, którego w żaden sposób bronić się nie da.